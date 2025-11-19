Жителя ДНР задержали по подозрению в госизмене и подготовке теракта

Силовики задержали жителя Донецкой Народной Республики, готовившего теракт в отношении высокопоставленного сотрудника регионального органа государственной власти. Об этом в среду, 19 ноября, сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.
Уточняется, что задержанный также собирал данные о дислокации бойцов ВС РФ и передавал их спецслужбам Украины. Более того, мужчина также подозревается в незаконном обороте взрывчатки.
— По заданию украинских кураторов преступник изымал из ранее подготовленных схронов компоненты, из которых самостоятельно собирал самодельные взрывные устройства, предназначенные для осуществления диверсионно-террористических актов на территории ДНР, — цитирует сообщение силовиков ТАСС.
До этого Федеральная служба безопасности задержала в Москве россиянина, передавшего Киеву сведения о ПВО в Подмосковье и на Кубани. В ведомстве уточнили, что было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.