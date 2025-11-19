В Пермском крае вынесли наказание заключенным колонии за бунт

Отдел по расследованию особо важных дел краевого СУ СК России собрал доказательства для вынесения приговора восьми заключенным исправительной колонии. Их признали виновными в дезорганизация деятельности ИК-9 в Соликамске.
Отбывающие наказание фигуранты уголовного дела в сентябре 2019 года напали на других заключенных из мести за оказанное ими содействие администрации учреждения.
Следователями допросили десятки свидетелей, объем уголовного дела составил свыше 50 томов. В рамках расследования уголовного дела провели более 30 экспертиз.
В отношении четверых осужденных уголовное преследование прекращено в связи с истечением сроков давности. Еще четверым суд назначил наказание в виде лишения свободы: на срок 2 года 6 месяцев, 3 года 10 месяцев, а также по 7 лет. Приговор не вступил в законную силу.