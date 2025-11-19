Ричмонд
Обломки БПЛА повредили дом во время ночной атаки на Кубань

В посёлке городского типа Ильский Северского района Краснодарского края обломки беспилотного летательного аппарата повредили частный дом. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального оперативного штаба.

«В Северском районе обломки БПЛА повредили частный дом. Фрагменты беспилотника упали в пгт. Ильский. Пострадавших нет. Повреждена кровля, потолок и остекление дома», — говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают оперативные и специальные службы. Администрация муниципалитета готова оказать необходимую помощь жильцам.

Всего в ночь с 18 на 19 ноября дежурными средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 65 украинских дронов над территорией России. Наибольшее число воздушных целей нейтрализовали над акваторией Чёрного моря — 16 единиц. По 14 БПЛА сбито над Воронежской областью и Краснодарским краем.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
