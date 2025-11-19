Порнозвезда отрубила голову бывшему мужу и вышла замуж за его сына

В 2024 году Майклс признала вину в рамках сделки со следствием, рассчитывая на возможность выхода на свободу через 15 лет. Однако во время оглашения приговора она вновь заявила, что невиновна. После этого дело передали присяжным. Теперь ей грозит пожизненное заключение.