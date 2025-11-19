Порнозвезда отрубила голову бывшему мужу и вышла замуж за его сына

В Соединённых Штатах Америки присяжные вынесли обвинительный вердикт порноактрисе Девин Майклс, проходившей по делу об убийстве своего бывшего супруга, риелтора Джонатана Уиллетта. Об этом сообщают американские СМИ.
По данным следствия, Майклс и Уиллетт состояли в браке с 2012 по 2018 год, после развода женщина вышла замуж за его сына. 6 августа 2023 года мать Уиллетта обнаружила его тело, завернутое в одеяла. Тело было обезглавлено и обработано химикатами.
Как выяснилось, на допросе Майклс заявила, что ударила бывшего мужа «чем-то вроде подсвечника», когда делала ему массаж. По её словам, мужчина сразу перестал двигаться. Затем она отрубила голову, перевезла её в корзине для белья и выбросила.
Орудие преступления найдено не было. Не обнаружили и голову, а также инструменты, которые могли использоваться при расчленении. Адвокат утверждал, что женщина физически не смогла бы самостоятельно обезглавить мужчину крупного телосложения, и настаивал на её непричастности.
В 2024 году Майклс признала вину в рамках сделки со следствием, рассчитывая на возможность выхода на свободу через 15 лет. Однако во время оглашения приговора она вновь заявила, что невиновна. После этого дело передали присяжным. Теперь ей грозит пожизненное заключение.
Читайте также: Стало известно, как серийный убийца 16 лет скрывался от правосудия.