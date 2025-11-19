В Перми 7 автомобилей сгорели во время ночного поджога на парковке

Пожар возле жилого дома случился в краевой столице ночью 19 ноября. Около 3:28 часов в экстренные службы поступило сообщение о возгорании на парковке в микрорайоне Парковом. К дому на улице Куфонина выехали 29 пожарных и восемь единиц техники МЧС. К 3:43 часам пожар удалось локализовать.