В Перми 7 автомобилей сгорели во время ночного поджога на парковке

Семь автомобилей сгорели во время ночного поджога на парковке в Перми, сообщает краевое ГУ МЧС.
Пожар возле жилого дома случился в краевой столице ночью 19 ноября. Около 3:28 часов в экстренные службы поступило сообщение о возгорании на парковке в микрорайоне Парковом. К дому на улице Куфонина выехали 29 пожарных и восемь единиц техники МЧС. К 3:43 часам пожар удалось локализовать.
В пермских телеграм-каналах очевидцы инцидента рассказывали, что сгорело сразу несколько автомобилей. По словам жителей, были слышны звуки, похожие на взрывы. В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что финальная площадь происшествия составила 30 квадратных метров, а также назвали причину инцидента.
«Огнём уничтожены 4 автомобиля, ещё 3 автомобиля повреждены. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара — поджог», — рассказали в краевом управлении МЧС.
Виновник пожара устанавливается.
Напомним, в конце октября 2025 года сайт perm.aif.ru рассказывал об аналогичном происшествии в Мотовилихинском районе. Тогда на парковке сгорели пять автомобилей. Инцидентом заинтересовалась полиция.