Минобороны РФ показало фото обломков уничтоженных над Воронежем американских ракет

В Министерстве обороны РФ показали фотографии, на которых запечатлены обломки выпущенных Украиной ракет американского производства ATACMS. Снимки появились в среду, 19 ноября, в Telegram-канале ведомства.

Утром того же дня оборонное ведомство подтвердило информацию о том, что Вооруженные силы Украины ударили четырьмя американскими ракетами по Воронежу. Обломками уничтоженных ракет повреждения получили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома. Среди людей никто не пострадал.

Изначально об ударах сообщил Telegram-канал Shot. По информации канала, запуск ATACMS производился накануне из Харьковской области.

Вероятно, что ВСУ атаковали российский регион вопреки запрету Вашингтона на использование своих ракет — еще в августе издание The Wall Street Journal сообщало, что администрация Соединенных Штатов с конца весны запрещает украинской армии применять американские ракеты ATACMS для ударов вглубь России.

Однако президент Украины Владимир Зеленский все еще заинтересован в получении его страной большего количества боеголовок. На октябрьской встрече он обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом поставки реактивных систем залпового огня HIMARS и ракет ATACMS.

