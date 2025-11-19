Минобороны показало фото обломков ATACMS, пробивших крышу детдома в Воронеже

«В ходе противоракетного боя российскими боевыми расчётами ЗРС С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса “Панцирь” все ракеты “ATACMS” были сбиты», — уточнили в МО РФ.
Ранее Life.ru писал, что украинские боевики впервые с января выпустили по России четыре ракеты ATACMS, но все они были перехвачены. Пуск выполнялся из Харьковской области, и сначала его приняли за атаку РСЗО. Уже после обнаружения обломков подтвердилось, что ВСУ использовали именно ATACMS, хотя США официально не давали им разрешения бить вглубь России.
