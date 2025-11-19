Ричмонд
Бастрыкин потребовал доклад, почему виновник ДТП в Самаре не понес наказания

В Самарской области расследуют уголовное дело о ДТП, в котором пострадала девочка.

Источник: Комсомольская правда

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о ДТП в Самаре, в котором пострадала 7-летняя девочка. Как ранее писала «КП-Самара», 11 ноября ребенка сбили на пешеходном переходе возле школы искусств № 8. Автомобиль, за рулем которого был 40-летний мужчина, проехал на красный. Водитель даже не попытался ей помочь, он не понес наказания. Зато мужчина, который пришел на помощь ребенку, потом стал обвиняемым по уголовному делу: заявление на него написал предполагаемый виновник аварии, после того, как между мужчинами завязалась драка.

«В СК Самарской области расследуется уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», — уточнила пресс-служба СК России.

Александру Бастрыкину доложат о расследовании этого дела и обстоятельствах, которые удастся выяснить.