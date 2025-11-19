Ричмонд
Движение ограничили на МКАД в районе Ленинского проспекта

Движение временно ограничили на МКАД в районе Ленинского проспекта. Об этом в среду, 19 ноября, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Также движения нет на Кутузовском проспекте, 5/3 в сторону улицы Арбата и на площади Свободы России в сторону области, передает Telegram-канал ведомства.

Днем ранее на Краснопресненской набережной временно закрывали проезд. Ограничения также вводились на Боровицкой площади и Кремлевской набережной, где объезд осуществляется через Садовое кольцо.

Из-за похолодания и образовавшейся гололедицы столичным автомобилистам посоветовали выезжать только на зимней резине и по возможности пользоваться городским транспортом. Кроме того, водителям рекомендовали избегать резких маневров на дорогах, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно на подъемах и спусках с мостов и эстакад.