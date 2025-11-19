В Иркутске подростки проехались на крыше электрички

— Подростки 13−14 лет забрались на последний вагон движущейся электрички и сняли свои приключения на видео. Ролик они затем выложили в социальные сети. Как выяснилось, школьники занимаются таким опасным развлечением уже не в первый раз, — рассказывает Ирина Волк.