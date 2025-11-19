В Иркутске подростки проехались на крыше электрички

В Иркутске четверо подростков устроили опасную поездку на крыше пригородного поезда. Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, все случилось на перегоне между станциями Мельниково и Академическая.
— Подростки 13−14 лет забрались на последний вагон движущейся электрички и сняли свои приключения на видео. Ролик они затем выложили в социальные сети. Как выяснилось, школьники занимаются таким опасным развлечением уже не в первый раз, — рассказывает Ирина Волк.
Полиция оперативно установила всех участников зацепинга. Против их родителей завели административные дела за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Самих подростков поставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.
Полицейские провели профилактические беседы в школах, где учатся правонарушители, напомнив о правилах безопасности на железной дороге.
