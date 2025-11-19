Ричмонд
Из Вьетнама депортировали разыскиваемую Интерполом россиянку

Женщину обвиняют в РФ в организации незаконной миграции и получении крупной взятки.

Источник: Аргументы и факты

В РФ из Вьетнама депортировали разыскиваемую Интерполом россиянку, обвиняемую на родине в организации незаконной миграции и получении взятки в особо крупном размере, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«По версии следствия, в период с 2022 по 2024 год специалист центра международного сотрудничества вуза, действуя по предварительному сговору с коллегами, организовала незаконный въезд и пребывание в России иностранцев. За денежное вознаграждение были изготовлены фиктивные документы для получения ими учебных виз, но в действительности иностранные граждане не проходили обучение», — рассказала Волк.

В прошлом году в Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) и получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), и фигурантку должны были арестовать, однако она скрылась от следствия и была объявлена в международный розыск.

Ранее сообщалось, что Таиланд депортировал россиянина, нарушившего иммиграционное законодательство страны.

