Из Вьетнама депортировали разыскиваемую Интерполом россиянку

«По версии следствия, в период с 2022 по 2024 год специалист центра международного сотрудничества вуза, действуя по предварительному сговору с коллегами, организовала незаконный въезд и пребывание в России иностранцев. За денежное вознаграждение были изготовлены фиктивные документы для получения ими учебных виз, но в действительности иностранные граждане не проходили обучение», — рассказала Волк.