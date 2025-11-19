Ричмонд
В Красноярском крае задержали браконьера за отстрел косуль

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Житель села Идринское 1977 года рождения в лесу села Острок отстрелил трех косуль, разделал их и упаковал в свой автомобиль УАЗ.

Источник: РИА "Новости"

Как выяснили сотрудники МВД, оружие мужчины было зарегистрировано, но имелось разрешение на отстрел только одной особи. Сумма причиненного ущерба составила 80 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Избранная мера пресечения — обязательство о явке.