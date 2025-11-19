Жителя ДНР задержали по подозрению в подготовке теракта и госизмене

В ДНР сотрудники местного управления ФСБ задержали жителя региона, которого подозревают в государственной измене и подготовке теракта в интересах ГУР минобороны Украины. Об этом проинформировали в региональном УФСБ.
Следствие полагает, что задержанный осуществлял сбор информации о дислокации российских войск и пересылал её представителям ГУР через Telegram.
Следователи выяснили, что мужчина также, действуя по инструкциям украинских координаторов, добывал из тайников составляющие для создания самодельных взрывных устройств, осуществлял наблюдение за высокопоставленным должностным лицом региона и разрабатывал покушение на него.
В отношении подозреваемого были инициированы уголовные дела по статьям о государственной измене, подготовке к совершению теракта и покушении на преступление. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия с целью полного выяснения обстоятельств деятельности группы.
Ранее в Херсонской области задержали двух женщин за шпионаж в пользу Киева.