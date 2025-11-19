Ричмонд
Школьники жарили еду на «Вечном огне» в Усть-Лабинске

В Усть-Лабинске полицейские установили личности детей, которые жарили еду на мемориале «Вечный огонь». Ими оказались два брата 2016 и 2018 года рождения.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Старший из мальчиков объяснил, что они проголодались по дороге домой с тренировки и решили перекусить. О том, что делают это на мемориале, они поняли позже.

С братьями и их родителями провели профилактическую беседу. Материалы проверки направят в Следственный комитет для принятия решения в установленном законом порядке.

Видео, на котором запечатлены школьники на мемориале, ранее распространилось в социальных сетях. Его выявили сотрудники полиции.