ФСБ задержала священника за вербовку прихожан и казачьих общин в РДК*

Ранее KP.RU сообщил, что житель ДНР задержан по подозрению в госизмене. Мужчина передавал данные кураторам с Украины о местах дислокации российских военных. Житель ДНР сам вышел на связь с киевскими спецслужбами. Также он вел слежку за высокопоставленным чиновником и планировал совершить теракт.