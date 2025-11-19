Ричмонд
ФСБ задержала священника за вербовку прихожан и казачьих общин в РДК*

Священнослужитель на Кубани с начала СВО принял сторону Украины и занимался вербовкой граждан.

Источник: Комсомольская правда

УФСБ по Краснодарскому краю задержало изгнанного из Новороссийской епархии священника за вербовку в «Русский добровольческий корпус»* для ведения разведывательно-подрывной деятельности на Кубани. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в террористической организации). Фигурант задержан», — говорится в материале издания.

Иерей Греческой православной церкви им. Иверской Божией Матери, изгнанный из Новороссийской епархии РПЦ более 10 лет назад, с конца 2023 года контактировал с террористическими организациями, вербуя жителей Краснодарского края для разведывательно-подрывной деятельности.

В его доме провели обыски, выявив проукраинскую пропаганду среди прихожан. Установлена связь с РДК*.

Ранее KP.RU сообщил, что житель ДНР задержан по подозрению в госизмене. Мужчина передавал данные кураторам с Украины о местах дислокации российских военных. Житель ДНР сам вышел на связь с киевскими спецслужбами. Также он вел слежку за высокопоставленным чиновником и планировал совершить теракт.

* — организация признана террористической и запрещена на территории РФ.