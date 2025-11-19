В районе Волосской Балаклеи, в 50 километрах к юго-востоку от Чугуева в Харьковской области, были обнаружены две пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS американского производства, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
«Установлено, что в окрестностях населенного пункта Волосская Балаклея, на расстоянии 50 километров к юго-востоку от города Чугуев, обнаружены две пусковые установки систем залпового огня MLRS, произведенные в США, с которых Киев пытался атаковать Воронеж ракетами ATACMS», — отмечается в сообщении.