Пытавшиеся атаковать Воронеж установки MLRS обнаружили в 50 км от Чугуева

Ранее средства ПВО сбили четыре американские оперативно-тактические ракеты.

Источник: Аргументы и факты

В районе Волосской Балаклеи, в 50 километрах к юго-востоку от Чугуева в Харьковской области, были обнаружены две пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS американского производства, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

«Установлено, что в окрестностях населенного пункта Волосская Балаклея, на расстоянии 50 километров к юго-востоку от города Чугуев, обнаружены две пусковые установки систем залпового огня MLRS, произведенные в США, с которых Киев пытался атаковать Воронеж ракетами ATACMS», — отмечается в сообщении.