Коммунальщики заплатят жительнице Карпинска за повреждённый Peugeot

В апреле на машину с крыши упала снежная масса.

В Карпинске Свердловской области владелица автомобиля Peugeot добилась от коммунальщиков 186 100 рублей компенсации за повреждённую машину. Об этом сообщает облсуд.

В апреле с крыши дома № 4 по улице Почтамтской снег упал на её автомобиль. В результате транспортное средство оказалось повреждено.

Представители управляющей компании добровольно уплатили женщине 79 700 рублей. Однако в суде она потребовала от коммунальщиков в целом 207 300 — компенсацию стоимости восстановительного ремонта. Суд предложил сторонам урегулировать вопрос мирно. В результате управляющая компания согласилась уплатить 127 600 рублей в виде оставшейся части материального ущерба, 10 тысяч компенсации морального вреда и 48 500 возмещения судебных расходов.