Коммунальщики заплатят жительнице Карпинска за повреждённый Peugeot

Представители управляющей компании добровольно уплатили женщине 79 700 рублей. Однако в суде она потребовала от коммунальщиков в целом 207 300 — компенсацию стоимости восстановительного ремонта. Суд предложил сторонам урегулировать вопрос мирно. В результате управляющая компания согласилась уплатить 127 600 рублей в виде оставшейся части материального ущерба, 10 тысяч компенсации морального вреда и 48 500 возмещения судебных расходов.