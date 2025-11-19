В Челябинской области восьмиклассница ударила учительницу в шею ножницами

В Челябинской области восьмиклассница ударила учительницу в шею маникюрными ножницами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Об инциденте сообщает газета «Карталинская новь».
«Восьмиклассница, по мнению педагога, не была готова к уроку. Ученица, обвинив учителя в излишней придирке, попыталась выйти, когда ей это не удалось, она выхватила из кармана деталь от маникюрных ножниц и ударила женщину в шею», — пишет издание.
Рана оказалась неглубокой, учитель продолжила вести урок.
«Полиция ведет проверку, после которой будет принято законное и обоснованное решение», — сообщил начальник МО МВД «Карталинский» Александр Щепетов.