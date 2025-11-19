Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В челябинском аэропорту пассажир потерял 720 тысяч рублей

Мужчина пытался незаконно вывезти из Челябинска в Душанбе пачку купюр.

Источник: Челябинская таможня

В челябинском аэропорту остановили пассажира, который нелегально пытался вывезти деньги из страны.

Как рассказали в пресс-службе Челябинской таможни, мужчина собирался лететь в Душанбе. При проверке в его сумке обнаружили 1,5 млн рублей наличными.

По правилам, сумму, которая превышает 10 тыс. долларов США, обязательно декларировать при выезде из России. «Перевес» в багаже путешественника составил 720 тыс. рублей. Эти деньги таможенники изъяли.

Пассажир объяснил, что не знал о правилах перевозки денег. Но от административного дела о недекларировании наличных это его не спасло. Теперь изъятые деньги могут насовсем конфисковать по решению суда.