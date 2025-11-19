В челябинском аэропорту пассажир потерял 720 тысяч рублей

В челябинском аэропорту остановили пассажира, который нелегально пытался вывезти деньги из страны.
Как рассказали в пресс-службе Челябинской таможни, мужчина собирался лететь в Душанбе. При проверке в его сумке обнаружили 1,5 млн рублей наличными.
По правилам, сумму, которая превышает 10 тыс. долларов США, обязательно декларировать при выезде из России. «Перевес» в багаже путешественника составил 720 тыс. рублей. Эти деньги таможенники изъяли.
Пассажир объяснил, что не знал о правилах перевозки денег. Но от административного дела о недекларировании наличных это его не спасло. Теперь изъятые деньги могут насовсем конфисковать по решению суда.