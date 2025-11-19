Водитель без прав сжег свою иномарку после ДТП в Омске

Необычное ДТП произошло на улице Богдана Хмельницкого в Омске. 19 ноября 21-летний водитель Subaru Forester нарушил дистанцию на перекрестке и врезался в ГАЗель, иномарку вынесло на трамвайные рельсы. Шофер легковушки и женщина-пассажир скрылись. В УМВД рассказали, что в дальнейшем события разворачивались неожиданно.
«Задержанный омич пояснил, что покинул место аварии, так как у него нет водительского удостоверения. Однако позже вернулся вместе с друзьями, забрал ценное имущество из салона — магнитолу, АКБ, насос, запасное колесо, номерные знаки. Затем кирпичом несколько раз ударил по кузову, разбил стекла на окнах, вылил на машину ГСМ и поджег ее», — поделились подробностями полицейские.
По словам шофера, он понял, что больше не сможет эксплуатировать транспортное средство, и решил его уничтожить.
В МВД установили, что у молодого человека действительно не было водительского удостоверения. Против фигуранта возбудили 6 административных производств.
