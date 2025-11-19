Обломки сбитых ракет ATACMS повредили крыши социальных учреждений в Воронежской области. Как сообщили в Министерстве обороны России, разрушения зафиксированы на территории областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот.
По данным военного ведомства, в результате инцидента удалось избежать человеческих жертв — среди мирного населения нет погибших или пострадавших. При этом подчеркивается, что падение фрагментов уничтоженных ракет также привело к повреждению кровли одного частного домовладения.
Ранее в Тамбовской области обломки сбитого украинского беспилотника упали на территорию завода в Мичуринском округе. Губернатор Евгений Первышов также сообщил, что была повреждена электроподстанция, которая обеспечивала энергией около тысячи человек.
Украинские боевики регулярно нацеливают дроны на гражданскую инфраструктуру в российских регионах. В ответ российская армия наносит удары возмездия высокоточным оружием и собственными дронами исключительно по военным объектам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.