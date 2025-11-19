Российский боец спас товарищей, сбив рюкзаком дрон противника

Боец отметил, что в момент происшествия вся группа находилась в окопе, когда неожиданно в него залетел дрон. Быстрая реакция товарища помогла избежать серьезной угрозы и спасла жизни военных. Старший стрелок подчеркнул, что если бы не своевременный и решительный поступок товарища, он бы сейчас не мог рассказывать об этом инциденте.