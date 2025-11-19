Экс-глава ЮУ КЖСИ Атаманченко не смог отстоять условный срок

Криминальная история вокруг Атаманченко и ЮУ КЖСИ началась в сентябре 2023 года. Менеджера обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие считало, что в 2019 году он оформил 10-миллионный заем в одном из подразделений ЮУ КЖСИ, обязавшись вернуть средства через год. При этом, как отмечала адвокат Атаманченко, Анастасия Межерова, срок возврата денег на момент задержания ее клиента еще не наступил. Во время предварительного расследования Атаманченко погасил причиненный ущерб и отделался штрафом в 40 тысяч рублей.