Россиянам рассказали о неочевидном способе обмана мошенниками

Граждан предупредили, что среди ошибок часто могут встречаться нарушения официального делопроизводства, фальшивые реквизиты и различные неверные наименования этих документов. Помимо этого, мошенники пытаются обмануть, используя якобы официальные эмблемы и шапки документов. А также мошенники могут давить на жертву с помощью угроз штрафов и уголовной ответственности.