В Воронеже при устранении крупной коммунальной аварии погиб слесарь

По предварительным данным, мужчина утонул в котловане.

Источник: Комсомольская правда

Воронежские следователи устанавливают обстоятельства гибели сотрудника аварийной бригады во время устранения крупного прорыва водовода в Левобережном районе. Как ранее писал сайт VRN.RP.RU, крупная коммунальная авария произошла 7 ноября, ликвидировали ее в течение трех дней из-за сложности работ. И как теперь выяснилось, 10 ноября в котловане утонул слесарь из-за быстрого прихода воды под напором.

— Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили «Комсомолке» в следственном управлении СК России.

Расследованием несчастного случая занимаются также сотрудники Гострудинспекции.