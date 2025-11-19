В Воронеже при устранении крупной коммунальной аварии погиб слесарь

Воронежские следователи устанавливают обстоятельства гибели сотрудника аварийной бригады во время устранения крупного прорыва водовода в Левобережном районе. Как ранее писал сайт VRN.RP.RU, крупная коммунальная авария произошла 7 ноября, ликвидировали ее в течение трех дней из-за сложности работ. И как теперь выяснилось, 10 ноября в котловане утонул слесарь из-за быстрого прихода воды под напором.