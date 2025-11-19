Защита капитана затонувшего в Египте батискафа попросила создать комиссию

Защита капитана затонувшего в египетской Хургаде в марте батискафа, в котором погибли семеро россиян, попросила сформировать независимую техническую комиссию для установления причин происшествия, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебный источник из Египта.
«Группа защиты капитана заявляла о необходимости создания независимой инженерно-технической комиссии для проверки батискафа и подготовки беспристрастного отчета, разъясняющего настоящие обстоятельства, приведшие к инциденту», — приводит информагентство слова собеседника.
Прогулочный батискаф «Синдбад», на борту которого находились 45 туристов из России, затонул в Красном море 27 марта возле побережья Хургады.