Защита капитана затонувшего в Египте батискафа попросила создать комиссию

В подводном аппарате погибли семеро россиян.

Источник: Аргументы и факты

Защита капитана затонувшего в египетской Хургаде в марте батискафа, в котором погибли семеро россиян, попросила сформировать независимую техническую комиссию для установления причин происшествия, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебный источник из Египта.

«Группа защиты капитана заявляла о необходимости создания независимой инженерно-технической комиссии для проверки батискафа и подготовки беспристрастного отчета, разъясняющего настоящие обстоятельства, приведшие к инциденту», — приводит информагентство слова собеседника.

Прогулочный батискаф «Синдбад», на борту которого находились 45 туристов из России, затонул в Красном море 27 марта возле побережья Хургады.