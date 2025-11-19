В СКР рассказали о погибшем мужчине, найденном в ЖК под Пермью

Подробности о погибшем мужчине, найденном в жилом комплексе под Пермью сайту perm.aif.ru рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.
Речь идёт об инциденте, который случился в деревне Кондратово в Пермском округе. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в жилом комплексе «Мы», расположенном на проспекте Дягилева местные жители заметили мужчину, стоящего на краю окна 9 этажа дома. Фотографию с места происшествия люди опубликовали в социальных сетях утром 19 ноября.
Позже в СУ СКР по Пермскому краю perm.aif.ru рассказали, что на место инцидента выехали следователи с проверкой. Как оказалось, мужчина погиб.
«Следователями СК России устанавливаются обстоятельства гибели мужчины 1984 года рождения в деревне Кондратово», — рассказали сайту perm.aif.ru в СКР.
