В СКР рассказали о погибшем мужчине, найденном в ЖК под Пермью

Напомним, в конце октября 2025 года жителей Перми шокировал инцидент, который случился в крупном ЖК «Гулливер», расположенном в центре города. Во дворе возле одного из домов было найдено тело женщины, разорванное на части. Как оказалось, это был далеко не первый подобный случай в этом же жилом комплексе. Подробнее о ситуации в материале perm.aif.ru.