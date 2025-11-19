Опасность атаки БПЛА в Самарской области отменили 19 ноября

В Самарской области отменили угрозу атаки беспилотников утром 19 ноября. Напомним, что ее объявили около 07.00 по самарскому времени.
Таким образом, опасность атаки действовала чуть больше двух часов. За это время никаких инцидентов на территории региона не зарегистрировано. На режим работы аэропорту Курумоч угроза атаки также не повлияла. Он все время работал штатно, самолеты приземляются и вылетают по расписанию.
