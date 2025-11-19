Ричмонд
Опасность атаки БПЛА в Самарской области отменили 19 ноября

В Самарской области угроза атаки беспилотников действовала около двух часов.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области отменили угрозу атаки беспилотников утром 19 ноября. Напомним, что ее объявили около 07.00 по самарскому времени.

«Отбой опасности атаки БПЛА в Самарской области», — такое сообщение появилось в приложении МЧС около 09.00.

Таким образом, опасность атаки действовала чуть больше двух часов. За это время никаких инцидентов на территории региона не зарегистрировано. На режим работы аэропорту Курумоч угроза атаки также не повлияла. Он все время работал штатно, самолеты приземляются и вылетают по расписанию.

