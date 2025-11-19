На Борнео шестиметровый питон утащил под воду гида, схватившего его на потеху туристам

Ранее Life.ru рассказывал, как житель Сингапура спас от голодного питона кошку, которая угодила в его крепкие объятия. Мужчина услышал из кустов сдавленное мяуканье и пошёл посмотреть, в чём там дело. В конце он извинился перед змеёй, которая просто искала себе еду.