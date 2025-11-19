В Тюмени нашли мужчину, который устроил стрельбу из автомата

Стрельбу мужчина вел из охолощеного оружия.
Личность мужчины, который устроил стрельбу из автомата в ЖК «Домашний», установлена. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
«Сотрудниками полиции установлена личность мужчины, который накануне осуществлял стрельбу из охолощенного оружия в ЖК “Домашний” города Тюмени. Он 1984 года рождения. Охолощенное оружие в настоящее время изъято. После установления всех обстоятельств его действиям будет дана правовая оценка.».
Источники агентства уточняют, что, никакого конфликта в «Домашнем» не было. Мужчина, который устроил стрельбу холостыми патронами, находился в нетрезвом состоянии. Пострадавших нет.