В селе Мамоны Иркутского района загорелся гаражный бокс с майнинговыми машинками

Само помещение закопчено по всей площади.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В селе Мамоны Иркутского района загорелся гаражный бокс с майнинговыми машинками. Как сообщает Виаком со ссылкой на ГУ МЧС России по Иркутской области, пожар произошел утром 19 ноября в Западном микрорайоне.

— Туда отправились семь сотрудников спасательной службы с привлечением двух единиц техники, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Внутри гаража было майнинговое оборудование. Огонь уничтожил личные вещи хозяина бокса на пяти квадратах, само помещение закопчено по всей площади.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре подростки проехались на крыше электрички. Свои приключения они сняли на видео. Школьники занимаются таким опасным развлечением уже не в первый раз.