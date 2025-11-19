В МВД выясняют обстоятельства ночного пожара, в котором сгорело несколько машин

На месте пожара работают полицейские.
В полиции проводят проверку после ночного пожара, в котором сгорело несколько автомобилей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
«Сообщение о пожаре поступило ночью в отдел полиции Дзержинского района. На место была отправлена следственно-оперативная группа. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — пояснили в ведомстве.
Пожар на Куфонина случился в районе трех часов ночи. По предварительным данным кто-то поджег автомобиль после чего огонь распространился на другие машины. По данным МЧС полностью выгорели четыре автомобиля, еще три были повреждены.