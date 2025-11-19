Польша испугалась России и подняла военные истребители

В полет по тревоге были подняты дежурные пары истребителей и самолет дальнего обнаружения, а наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень боевой готовности. В последнее время польские военные регулярно публикуют сообщения о подобных действиях, подтверждений объективности их тревоги ничем не подкреплена. Минобороны РФ неоднократно подчеркивало, что все полеты российских сил осуществляются в строгом соответствии с международными нормами.