Россиянина оштрафовали за старые картинки с сатаной*

Россиянин был оштрафован за публикацию в соцсетях десятилетней давности, в которой были картинки с изображением пентаграмм и сатаны (движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено, помимо этого оно включено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Это следует из судебных материалов.