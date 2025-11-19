В Екатеринбурге эвакуировали посетителей ТРЦ «Радуга Парк»

Утром 19 ноября в Екатеринбурге прошла эвакуация посетителей торгового центра «Радуга парк». Объявление с просьбой покинуть помещение прозвучало по громкоговорителям. Об этом сообщают очевидцы.
— В ТРЦ «Радуга Парк» проходят учения по отработке эвакуации, — сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Напомним, что 24 октября в Екатеринбурге в техникуме имени В. М. Курочкина эвакуировали студентов. На втором этаже учебного здания заметили дым. Как пояснили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе МЧС по Свердловской области, в колледже проводились монтажные работы, возгорания пожарные не обнаружили.