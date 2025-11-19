Пенсионерка из Екатеринбурга отправила 15 млн рублей мошенникам

По ее словам, в июле она получила звонок от якобы бывшей коллеги, председателя профкома завода, где она работала — пенсионерка была уверена, что узнала ее голос. Неизвестная сказала ей, что на предприятии проводится проверка и скоро с ней свяжется сотрудник компетентных органов. Спустя некоторое время с потерпевшей связался человек, представившийся сотрудником ФСБ, который сообщил, что мошенники завладели ее персональными данными.