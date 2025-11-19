Ричмонд
Пермяку оторвало руку на работе

Жителю Оханска оторвало руку на производстве. Мужчина делал заготовки для клееной доски и в итоге получил тяжелую травму. Об этом сообщает Госинспекция труда Прикамья.

Работник получил травму на производстве по обработке древесины.

«В Оханске на производстве древесины мужчина делал заготовки для клееной доски. Его левую руку намотало на вращающуюся часть станка и оторвало ее», — уточнили в инспекции.

Сейчас комиссия проводит расследование случившегося. Осматривается места происшествия, опрашиваются очевидцы и руководство организации.