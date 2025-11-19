Ричмонд
Минчанка получила уголовное дело из-за сорванного дворника с чужого авто

Минчанка сорвала дворник с чужого авто из-за того, что он не подходил по стилю.

Источник: Комсомольская правда

Минчанка получила уголовное дело из-за сорванного дворника с чужого авто. Подробности обнародовали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«Хотела как лучше…» Но получилось уголовное дело", — отметили в сообщении.

В милицию позвонила жительница Минска. Она сообщила, что неизвестная женщина у нее на глазах сорвала с ее автомобиля щетку стеклоочистителя, а затем скрылась. Сотрудники милиции оперативно задержали подозреваемую. Ей оказалась 48-летняя минчанка. Фигурантка вину признала, а также озвучила свою версию случившегося.

«Она, мол, шла мимо и засмотрелась на красивый автомобиль. Вот только задний дворник, по ее мнению, совершенно не подходил машине по стилю. Тогда она “помогла” хозяйке и сорвала его, чтобы та поскорее заменила деталь на новую», — привели подробности в ведомстве.

В ГУВД добавили, что самой владелице авто, которая в тот момент подошла, минчанка об этом не сказала, а пыталась вернуть дворник на место. В отношении женщины заведено уголовное дело за хулиганство.

