В США неонацист из Грузии признал вину в заговоре с целью отравления детей

В Бруклинском суде США неонацист из Грузии Михаил Чхиквишвили был признан виновным в вербовке людей для нападений на евреев и представителей расовых меньшинств. Также он участвовал в заговоре с целью отравления детей, сообщает Associated Press.
22-летний Чхиквишвили, руководивший неонацистской группировкой Maniac Murder Cult в Восточной Европе, распространял в соцсетях призывы к расовой и религиозной ненависти. В начале года его манифесты вдохновили подростка на стрельбу в школе Нэшвилла (Теннесси), в результате которой погиб один человек и двое получили ранения.
С 2022 года Чхиквишвили регулярно посещал Нью-Йорк, где распространял свои неонацистские взгляды. В 2023 году ФБР внедрил агента, который под видом Санта-Клауса планировал раздавать отравленные конфеты детям в школах Бруклина, включая еврейские и школы для представителей расовых меньшинств. В 2024 году Чхиквишвили задержали в Молдавии и экстрадировали в США. Прокуроры требуют для него 18 лет тюрьмы.