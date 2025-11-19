В США неонацист из Грузии признал вину в заговоре с целью отравления детей

С 2022 года Чхиквишвили регулярно посещал Нью-Йорк, где распространял свои неонацистские взгляды. В 2023 году ФБР внедрил агента, который под видом Санта-Клауса планировал раздавать отравленные конфеты детям в школах Бруклина, включая еврейские и школы для представителей расовых меньшинств. В 2024 году Чхиквишвили задержали в Молдавии и экстрадировали в США. Прокуроры требуют для него 18 лет тюрьмы.