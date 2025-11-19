Экс-депутат гордумы Братска получил семь лет условно за коммерческий подкуп

«Братский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего депутата думы г. Братска. Он обвиняется по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 7 годам лишения свободы условно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческой организации сроком на 1 год, со штрафом в размере однократной суммы коммерческого подкупа», — рассказали в ведомстве, добавив, что также судом конфискованы в доход государства 16 млн рублей.