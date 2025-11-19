Экс-депутату думы Братска вынесли приговор за подкуп более чем на 16 млн рублей

Суд назначил экс-чиновнику наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет условно с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческой организации, сроком 1 год, со штрафом в размере коммерческого подкупа, а также судом конфискован в доход государства эквивалент полученных в виде коммерческого подкупа денежных средств на сумму свыше 16 млн рублей.