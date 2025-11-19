Экс-депутату думы Братска вынесли приговор за подкуп более чем на 16 млн рублей

IrkutskMedia, 19 ноября. В Иркутской области вынесли приговор бывшему 55-летнему депутату думы Братска за совершение коммерческого подкупа. Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора, сообщают пресс-службы СУ СКР по региону и прокуратуры Иркутской области.
Суд назначил экс-чиновнику наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет условно с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческой организации, сроком 1 год, со штрафом в размере коммерческого подкупа, а также судом конфискован в доход государства эквивалент полученных в виде коммерческого подкупа денежных средств на сумму свыше 16 млн рублей.
Напомним, с 2017 по 2022 годы мужчина, занимая должность директора дирекции литейных производств завода, получил от предпринимателей подкуп более 16 млн рублей через переводы на банковскую карту, оформленную на одного из учредителей компании-поставщика. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил редакции, что задержанным депутатом является Игорь Бобков.
Деньги предназначались народному избраннику за обеспечение приоритетной и беспрепятственной поставки на завод сырья для производства алюминия, согласование отчетов опытно-промышленных испытаний и промышленных испытаний, протоколов комиссии по аттестации продукции вышеуказанных организаций, а также за недопуск к поставке альтернативных поставщиков. Преступление раскрыто сотрудниками полиции, расследовано СК.