12 детей умерли страшной смертью: все они погибли в результате ЧП

В Башкирии с начала 2025 года на территории республики произошло более 6800 возгораний, в результате которых погибли 173 человека, включая 12 детей. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям.
Как отмечают в ведомстве, только этой осенью в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило свыше 3000 звонков, связанных с пожарами. Специалисты связывают рост количества возгораний с использованием неисправных обогревателей, нарушениями правил эксплуатации печей и обычной человеческой неосторожностью.
ГК ЧС напомнили основные правила пожарной безопасности в зимний период. Специалисты рекомендуют быть внимательными с электричеством: не использовать приборы с повреждениями, своевременно заменять треснувшие розетки, вынимать вилки из розеток при уходе из дома и перед сном, а также держать легковоспламеняющиеся предметы подальше от обогревателей.
При эксплуатации печей необходимо проверять их состояние и дымоход перед использованием, немедленно заделывать любые трещины, не оставлять огонь без присмотра, не использовать бензин и аналогичные жидкости для розжига, а также не сушить на печи вещи или сырые дрова.
В случае чрезвычайной ситуации следует немедленно звонить по номеру 112.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.