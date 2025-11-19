Ричмонд
В Московском районе ищут двух школьников, пропавших вечером 18 ноября

Мальчикам 9 и 11 лет.

Источник: Клопс.ru

В Московском районе Калининграда ищут двух школьников 9 и 11 лет, пропавших вечером во вторник, 18 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

9-летний Даниил Шкуратов ушёл из дома по ул. Батальной примерно в 19:30, с тех пор его местонахождение не установлено.

Приметы пропавшего: на вид 7−8 лет, рост — 129 см, он худощавого телосложения, с тёмно-русыми волосами и серыми глазами. Был одет: чёрно-синяя куртка, тёмно-синяя шапка, тёмные ботинки.

11-летнего Алексея Рахимова последний раз видели в компьютерном клубе, расположенном в пер. Батальном около 21:00.

Приметы Алексея: на вид 11 лет, рост — 160 см, он худощавого телосложения, со светлыми волосами и серо-голубыми глазами. Был одет в чёрную куртку с капюшоном, тёмно-синие джинсы, чёрные кроссовки с белой подошвой.

Всех, кому что-либо известно местонахождение несовершеннолетних, просят незамедлительно сообщить по телефонам ОМВД: 8 (4012) 55−24−02, 55−24−03, 02 или 112.