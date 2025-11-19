В Московском районе ищут двух школьников, пропавших вечером 18 ноября

Приметы Алексея: на вид 11 лет, рост — 160 см, он худощавого телосложения, со светлыми волосами и серо-голубыми глазами. Был одет в чёрную куртку с капюшоном, тёмно-синие джинсы, чёрные кроссовки с белой подошвой.