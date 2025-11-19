Ричмонд
Опубликованы новые фото поисков Усольцевых в пещере

Усольцевых сейчас ищут только профессионалы.

Источник: КГКУ "Спасатель"

Красноярские спасатели поделились новыми фото поисков Усольцевых в пещере.

18 ноября специалисты вновь спускались в пещеру, на этот раз на глубину 30 метров.

Ранее, 17 ноября, краевые спасатели обследовали пещеру глубиной 15 метров. Следов пропавших Усольцевых там не обнаружили.

На месте работали спасатели, полицейские и криминалисты Следкома. Они сматривали лес и пещеры в районе Кутурчинского Белогорья. Версия о несчастном случае остается приоритетной.

На опубликованных кадрах видео альпинисты показывают, как выглядит пещера. Спасатели отмечают, что в районе много гротов и пещер, где Усольцевы могли укрыться от непогоды.

«На месте было четверо наших сотрудников. Все они — альпинисты, то есть обладают профессиональными навыками, чтобы спускаться в пещеры», — рассказал корреспонденту krsk.aif.ru представитель КГКУ «Спасатель» Александр Якимов.

Новый этап поисковой операции должен был продлиться три дня, но группа уже возвращается в Красноярск. Результаты поисков вновь не дали результатов. Усольцевы будто растворились в тайге.

Поиски не прекратятся еще долго. Отдельные группы будут выезжать в сибирскую тайгу, когда погода будет позволять. Если до весны следов Усольцевых не найдут, то в теплое время года поисковая операция возобновится с новой силой.

Напомним, Усольцевы ушли в поход по туристической тропе 28 сентября и исчезли. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Но криминальную версию в СК не считают приоритетной. При этом следователи исключают и побег Усольцевых с маленьким ребенком за границу.