Опубликованы новые фото поисков Усольцевых в пещере

Красноярские спасатели поделились новыми фото поисков Усольцевых в пещере.
18 ноября специалисты вновь спускались в пещеру, на этот раз на глубину 30 метров.
Ранее, 17 ноября, краевые спасатели обследовали пещеру глубиной 15 метров. Следов пропавших Усольцевых там не обнаружили.
На месте работали спасатели, полицейские и криминалисты Следкома. Они сматривали лес и пещеры в районе Кутурчинского Белогорья. Версия о несчастном случае остается приоритетной.
На опубликованных кадрах видео альпинисты показывают, как выглядит пещера. Спасатели отмечают, что в районе много гротов и пещер, где Усольцевы могли укрыться от непогоды.
«На месте было четверо наших сотрудников. Все они — альпинисты, то есть обладают профессиональными навыками, чтобы спускаться в пещеры», — рассказал корреспонденту krsk.aif.ru представитель КГКУ «Спасатель» Александр Якимов.
Новый этап поисковой операции должен был продлиться три дня, но группа уже возвращается в Красноярск. Результаты поисков вновь не дали результатов. Усольцевы будто растворились в тайге.
Поиски не прекратятся еще долго. Отдельные группы будут выезжать в сибирскую тайгу, когда погода будет позволять. Если до весны следов Усольцевых не найдут, то в теплое время года поисковая операция возобновится с новой силой.
Напомним, Усольцевы ушли в поход по туристической тропе 28 сентября и исчезли. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Но криминальную версию в СК не считают приоритетной. При этом следователи исключают и побег Усольцевых с маленьким ребенком за границу.