Жительницу Болотнинского района обвиняют в убийстве и попытке сжечь улики

Женщина пыталась уничтожить улики, поджигая дом подруги.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области перед судом предстанет 52-летняя жительница Болотнинского района, которую обвиняют в убийстве своей знакомой и попытке скрыть следы преступления поджогом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

Следствие установило, что утром в июне 2025 года между женщинами возникла ссора, обе находились в состоянии алкогольного опьянения. Конфликт перерос в драку, в ходе которой обвиняемая задушила свою знакомую.

Чтобы скрыть преступление, она облила спиртосодержащей жидкостью тело погибшей и вещи в доме, а затем подожгла их. Пожарные ликвидировали возгорание и обнаружили тело хозяйки дома. Эксперты определили, что смерть носит криминальный характер.

Оперативники быстро установили и задержали предполагаемую преступницу. Женщина ранее неоднократно судима и теперь будет отвечать за совершение особо тяжкого преступления.