Слетел с дороги автобус с пассажирами в Хабаровском крае

По информации главы Николаевского муниципального района, авария случилась 19 ноября в 14:15 на участке дороги «Подъезд к поселку Чныррах». В салоне находились четыре человека. Никто из них не получил травм. Медицинская помощь понадобилась только кондуктору. Причины ДТП устанавливают специалисты.