Слетел с дороги автобус с пассажирами в Хабаровском крае

Днем в Хабаровском крае рейсовый автобус съехал с дороги. В салоне находились пассажиры, серьезных травм никто не получил. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В Николаевском муниципальном районе произошло ДТП с пассажирским автобусом коммерческого рейса № 101К. Пассажиры не пострадали.
По информации главы Николаевского муниципального района, авария случилась 19 ноября в 14:15 на участке дороги «Подъезд к поселку Чныррах». В салоне находились четыре человека. Никто из них не получил травм. Медицинская помощь понадобилась только кондуктору. Причины ДТП устанавливают специалисты.