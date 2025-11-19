В Улан-Удэ школьник оскорбил учителя на уроке

В одной из школ Улан-Удэ произошел конфликт между учеником и преподавателем. Подросток грубо общался с педагогом, используя нецензурную брань, после чего покинул занятие. Одноклассники записали все это на видео, после чего опубликовали в сети.
По одной из версий поводом для ссоры стал вопрос учителя о пропущенных уроках. Педагог, несмотря на оскорбления, сохранила самообладание и продолжила вести урок.
— Учитель — это не только профессионал, но и человек, вкладывающий сердце и душу в развитие наших детей. В сложных ситуациях важно сохранять уважение и выдержку, — прокомментировал министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков. — Мы обязаны вместе создавать в наших школах безопасную и доброжелательную атмосферу, где каждый чувствует себя защищенным.
Сейчас проводится проверка. Министерство образования окажет поддержку педагогу через Комиссию по защите профессиональной чести и достоинства.
