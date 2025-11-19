Белоусов поручил составить рейтинг регионов по цифровой поддержке бойцов СВО

В настоящее время разрабатывается специальный сервис, благодаря которому участники СВО смогут получить как федеральные, так и региональные и муниципальные меры поддержки «в один клик». С помощью нового сервиса уже сформировано более 600 тысяч справок менее чем за полгода. На «Госуслугах» создан отдельный раздел с информацией обо всех мерах соцпомощи. 11 федеральных мер выделены в ускоренный режим предоставления и, в некоторых случаях, — в беззаявительный. «Вместе с субъектами РФ мы работаем над тем, чтобы все меры поддержки для участников специальной военной операции и их семей были доступны на Госуслугах в электронном виде», — отметил Максут Шадаев.