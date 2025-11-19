Екатеринбурженка лишилась 15 млн рублей после звонка, но поняла это через полгода

Затем с пенсионеркой связался неизвестный мужчина и заявил, что мошенники завладели ее персональными данными. Чтобы «спасти» сбережения, нужно было закрыть все банковские счета, снять деньги и отправить их на проверку в «ЦБ РФ». По инструкции «сотрудника ФСБ» жертва сняла деньги, ссылаясь на покупку квартиры и инвестиции, а потом передала их курьерам. Позже с ней перестали выходить на связь.