Ружье и гашиш: в Омске задержали мужчину с большой партией наркотиков

Сотрудниками омского Управления по контролю за оборотом наркотиков, совместно с коллегами из Томской области, проведена операция по поимке крупного продавца синтетического гашиша. Им оказался 41-летний житель Ленинского округа города Омска.
Удачная операция по поимке крупного наркодилера началась с задержания томскими оперативниками омички по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В ходе обыска полицейские изъяли у нее банковскую карту на имя 41-летнего омича. В ходе дальнейшей проверки установлена и его причастность к незаконному обороту наркотиков.
Омские оперативники задержали мужчину в его дачном доме. В ходе обыска изъяты свертки с синтетическим гашишем массой почти 1,4 килограмма, весы, упаковочный материал, а также незарегистрированное охотничье ружье. По факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере омскими следователями возбуждено уголовное дело. Теперь омского драгдилера ждет наказание, предусматривающее лишение свободы на срок от 15 до 20 лет и вплоть до пожизненного.