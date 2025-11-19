Ружье и гашиш: в Омске задержали мужчину с большой партией наркотиков

Омские оперативники задержали мужчину в его дачном доме. В ходе обыска изъяты свертки с синтетическим гашишем массой почти 1,4 килограмма, весы, упаковочный материал, а также незарегистрированное охотничье ружье. По факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере омскими следователями возбуждено уголовное дело. Теперь омского драгдилера ждет наказание, предусматривающее лишение свободы на срок от 15 до 20 лет и вплоть до пожизненного.